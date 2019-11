Politie zoekt voortvluchtige met handboeien

De politie is op zoek naar een man die er donderdagavond vandoor is gegaan met handboeien om. Hij wist te ontsnappen nadat agenten naar zijn huis in Alkmaar waren gekomen om hem op te pakken - de man moest nog 30 dagen celstraf uitzitten.

In eerste instantie vertelde een huisgenoot dat de gezochte 22-jarige man niet thuis was, maar hij bleek zich onder zijn bed te hebben verstopt. Met handboeien om werd hij meegenomen naar een politieauto, maar hij wist te ontsnappen. Een zoektocht in de omgeving leverde niets op. De politie laat vrijdag weten op zoek te zijn naar de man: „Signalement: man draagt opvallend grote armbanden”.