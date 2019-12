Politie zoekt vier verdachten voor fatale vechtpartij Spijkenisse

Na een vechtpartij in Spijkenisse waarbij een 44-jarige man uit Rozenburg om het leven is gekomen, zijn vier verdachten er in een auto vandoor gegaan. De politie is op zoek naar de verdachten en de vluchtauto.

Agenten kwamen in de nacht van maandag op dinsdag af op een melding van een vechtpartij aan de Rammenasdreef die vermoedelijk het gevolg was van een ruzie. Ze vonden een gewonde man op staat. Hij had diverse steekwonden en reanimatie mocht niet meer baten. Getuigen meldden dat direct na de vechtpartij een auto met vier inzittenden was weggereden.

De politie heeft twintig rechercheurs op de zaak gezet.