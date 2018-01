Politie zoekt veroordeelde captain motorclub

De politie is op zoek naar captain Corin Denis van motorclub No Surrender. De 38-jarige Tilburger had zich maandag moeten melden bij de politie om een celstraf uit te zitten, maar hij deed dat niet. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigde een bericht daarover van het Brabants Dagblad.

Denis werd vorige week door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf vanwege zijn deelname aan een criminele organisatie. De bende wordt verantwoordelijk gehouden voor de productie en handel in speed en xtc. Volgens de rechter speelde Denis een belangrijke rol in de organisatie.

Denis is in hoger beroep gegaan tegen zijn veroordeling, maar de rechter bepaalde dat dit geen opschortende werking voor zijn opgelegde straf heeft.