Politie zoekt vermiste vrouw in natuurgebied

De politie zoekt vrijdag opnieuw met speurhonden naar de 79-jarige Mona Baartmans, die sinds ruim drie weken vermist is. Op basis van nieuwe informatie die de politie heeft gekregen, wordt momenteel gezocht langs de N217 bij de Zuid-Hollandse plaats Oud-Beijerland.

De zoektocht vindt plaats bij natuurreservaat Middelvliet, zo licht een politiewoordvoerder toe. Dat ligt circa tien kilometer ten oosten van Oud-Beijerland.

Oud-Beijerland is de woonplaats van de zestigjarige man die eerder werd aangehouden in verband met de vermissing. Hij is de oudste zoon van de vermiste vrouw. Zijn voorarrest werd afgelopen woensdag met negentig dagen verlengd.

Afgelopen woensdag deed de politie ook al gerichte zoekacties. Met speurhonden en duikers werd op locaties gezocht in Oud-Beijerland en in Delft, de woonplaats van de vermiste vrouw.