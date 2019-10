De politie gaat woensdag verder met haar zoektocht naar de vermiste 53-jarige Sacco Tange uit Oosterhout. Met een boot en een gespecialiseerde hond wordt de Put van Caron afgespeurd. Dinsdag leverde het zoeken naar de man op het Markkanaal bij Oosterhout niets op.

De Put van Caron is een diepe zandafgraving waar water in staat.

Ook zondag is met vrijwilligers en politiemensen gezocht in het natuurgebied Den Hout, dicht bij zijn huis. Tange is al ruim een week vermist.