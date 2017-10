Politie zoekt vermiste Anne (25) uit Utrecht

De politie in Utrecht onderzoekt met een groot rechercheteam de vermissing van de 25-jarige Anne Faber. Anne vertrok vrijdagavond op een zwarte opoefiets met handremmen uit Utrecht voor een lange fietstocht. Haar vriend sloeg alarm toen hij geen contact meer met haar kreeg.

Zondag zocht de politie in Baarn, waar Anne 29 september rond 18.50 uur nog een selfie maakte en naar haar vriend stuurde. Sindsdien is niets meer van haar vernomen. Volgens haar vriend had ze zaterdag een afspraak in Amsterdam, waar ze niet is komen opdagen.

De zoektocht in de buurt van de kruising Amsterdamsestraatweg-Hilversumsestraatweg in Baarn met onder meer een politiehelikopter, leverde zondag niets op. De politie weet nog niet waar Anne nu is en wat haar is overkomen.