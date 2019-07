Politie zoekt verdachte brand kippenschuur

De brand in de kippenschuur in het Groningse Kiel-Windeweer die 100.000 kuikens het leven kostte, lijkt te zijn aangestoken. Op camerabeelden die rond het tijdstip van de brand zijn gemaakt, is een man te zien, meldt de politie op Facebook. De politie roept die persoon dringend op zich snel te melden, omdat de beelden anders openbaar worden gemaakt.

De brand woedde zondag 7 juli in twee loodsen met kuikens. De schuren stonden naast elkaar. De brandweer zag bij aankomst al dat de loodsen als verloren moesten worden beschouwd.