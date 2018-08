Politie zoekt ouders van peuter in Roosendaal

De politie in Roosendaal is nog steeds op zoek naar de ouders of verzorgers van de peuter die in de nacht van woensdag op donderdag op straat werd aangetroffen.

Volgens de politie heeft zich nog niemand voor het jongetje gemeld. Er kwam donderdagochtend wel een bericht binnen van iemand die dacht te weten waar het jongetje thuishoorde, maar dat bleek niet zo te zijn.

De gemeente is ingeschakeld om te helpen. Agenten gaan ook met een foto langs consultatiebureau’s om er achter te kunnen komen wie de peuter is.

Het jongetje is vermoedelijk tussen de één en twee jaar oud. Volgens de politie praat hij nog niet goed en is hij mogelijk van Pakistaanse/Indiase afkomst. Hij draagt twee oorringen.

De peuter werd in de nacht in een pleeggezin opgevangen en is daar nu nog steeds. Volgens de politie gaat het goed met hem. Mogelijk zal de politie later nog een foto van het kereltje verspreiden.