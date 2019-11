Politie zoekt ‘opvallend lange’ overvallers

De politie is op zoek naar vermoedelijk drie overvallers, die zaterdagavond laat een juwelier in Waalwijk en zijn vrouw hebben overvallen. De overvallers waren volgens de politie ‘opvallend lang’, vermoedelijk rond de 1 meter 90.

De slachtoffers werden even na 22.00 uur in hun huis, dat boven de juwelierszaak is, vastgebonden en mishandeld. Ook is er geschoten, zo meldt de politie zondag. De vrouw was daarvoor nog op de grond gevallen en daarna vastgebonden. De man heeft nog gevochten met de overvallers maar werd uiteindelijk ook vastgebonden.

Tijdens de overval in het huis werd duidelijk dat de overvallers toegang wilden tot de juwelierszaak, stelt de politie. Uiteindelijk bleven de slachtoffers in de woning achter en wisten de overvallers in de zaak te komen. Na de overval zijn de daders vermoedelijk gevlucht in de richting van de Winterdijk. Of er is iets buitgemaakt is nog niet bekend.