De politie in Kampen is een onderzoek gestart naar de dood van een onbekende man in Kampen en vraagt ooggetuigen zich te melden. De politie heeft geen idee wat er is gebeurd en „houdt rekening met alle scenario’s.”

De politie trof woensdagochtend na een melding een zwaargewonde man aan in een woning aan de Boven Nieuwsstraat. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.