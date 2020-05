Politie zoekt naar surfplank van vermiste surfer

De politie is op zoek naar de surfplank van de 23-jarige vermiste man uit Delft, die maandag samen met vier anderen om het leven kwam bij het surfdrama in de Noordzee voor de kust van Scheveningen. De hulp van het publiek is ingeroepen om uit te kijken naar de surfplank.

De politie denkt dat de locatie van de surfplank nieuwe aanwijzingen kan geven over de plek waar de vermiste surfer zich mogelijk kan bevinden. Daarnaast is het voor de familie van groot belang deze surfplank te vinden, zo meldt de politie zondag.

De vijf surfers kwamen maandagavond om toen ze in de problemen kwamen in de Noordzee. Een 30-jarige en 38-jarige man uit Den Haag bezweken maandagavond aan hun verwondingen toen ze op de kant waren gehaald. De lichamen van een 24-jarige man uit Den Haag en een 22-jarige man uit Delft zijn dinsdag geborgen.

De afgelopen dagen is intensief gespeurd naar het laatste slachtoffer, de man uit Delft.

Er is een oproep gedaan aan alle (professionele) gebruikers van de Noordzee om extra op te letten en snel te melden zodra zij iets waarnemen.