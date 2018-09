Politie zoekt naar schutter in bos bij Wezep

De politie probeert in de bossen bij Wezep en Hattem na te gaan of daar eerder op de dag is geschoten. Zaterdagmiddag kwam er een melding binnen dat er een schot of knal was gehoord. Een boswachter zag twee mannen het bos uitrennen.

Dat meldt Veluweland op haar website. „Inmiddels gaan er allerlei verhalen rond in de media. Zo zou de boswachter verteld hebben dat hij is beschoten. De politie heeft de boswachter als getuige gehoord, en uit niets blijkt dat er iemand beschoten is”, aldus een woordvoerder van de politie. „Omdat uit de melding bleek dat er mogelijk wel geschoten was, is de politie meteen een onderzoek gestart.”

Er wordt in de media ook gesproken over „mannen in lange gewaden”, maar daarover valt niets concreets te melden.