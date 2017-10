Politie zoekt naar ‘fout’ geld in Rotterdam

De politie in Rotterdam voert dinsdagochtend een controle uit bij achttien geldtransactiekantoren, zogeheten Money Transfer-kantoren. De actie is onderdeel van een grotere landelijke actie die gericht is tegen het witwassen van crimineel geld via deze kantoren.

De actie vindt plaats in twee straten in Rotterdam-Zuid en wordt uitgevoerd in samenwerking met onder meer de gemeente, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Ook een douanehond zoekt mee naar ‘fout’ geld.

Bij twee van de invallen betreft het een strafrechtelijk onderzoek, zo legt een woordvoerder van het OM uit. Bij de andere zestien bezoeken controleren de deelnemende overheidsinstanties of de bedrijven voldoen aan alle regels, bijvoorbeeld op het gebied van gemeentelijke bestemmingsplannen. Ook elders in het land vinden invallen plaats voor strafrechtelijk onderzoek. Onbekend is nog waar en hoeveel.

Het aantal geldtransactiekantoren in Nederland is de laatste jaren explosief toegenomen, zegt de woordvoerder. „Van zo’n honderd in 2008 naar ongeveer vijftienhonderd nu. We vermoeden dat er via deze kantoren zwart geld witgewassen wordt, geld afkomstig van bijvoorbeeld drugshandel of illegale gokpraktijken.” Volgens de woordvoerder heeft het Landelijk Parket de kantoren al langer in het vizier.