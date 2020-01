Politie zoekt mogelijk gewond persoon na autobrand

De politie is zondagavond op zoek naar iemand die mogelijk gewond geraakt is door een autobrand aan de Claus Bosweg in Hoofddorp, waarbij ook een grote klap is gehoord. Een getuige heeft gemeld dat iemand het nabij gelegen Haarlemmermeerse Bos was ingelopen. De politiehelikopter wordt ingezet bij de zoektocht.

Wat er precies is gebeurd en wat de klap was die is gehoord, wordt onderzocht. Ook of de auto bewust in brand is gestoken is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat er niemand in de auto zat. De auto stond bij de evenementenlocatie Claus.

De eigenaar van de verbrande auto doet aangifte van vernieling, aldus de politie. Naast de auto is een jerrycan aangetroffen met een brandbare vloeistof.