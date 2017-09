Politie zoekt man na dood vrouw in Franeker

De politie in Franeker is op zoek naar een 30-jarige man, nadat vorige week in een woning aan de Jan Reitsmastraat in die plaats het levenloze lichaam van een 31-jarige vrouw werd gevonden. De politie gaat nu officieel uit van een misdrijf, zegt een woordvoerder.

De man geldt niet als verdachte, maar de politie heeft wel een nationaal en internationaal opsporingsbevel afgegeven. Hij zou vorige week in overspannen toestand zijn vertrokken. De politie houdt er ook rekening mee dat de man mogelijk niet meer leeft. Maandag werd in de omgeving gezocht met speurhonden, aldus de zegsman.

Hij kon niet zeggen hoe en waarmee het slachtoffer om het leven was gebracht. De man en vrouw woonden allebei op hetzelfde adres, maar het is niet duidelijk hoe hun relatie was.