De politie is op zoek naar de 37-jarige Gökman Tanis, die geboren is in Turkije. Hij heeft mogelijk iets te maken met de schietpartij op het 24 Oktoberplein in Utrecht. „Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070”, voegt de politie er aan toe. De politie heeft ook een foto van hem verspreid.

Over de achtergrond van Tanis is nog niets bekend.