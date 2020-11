Politie zoekt langs A12 naar sporen na schietpartij Veenendaal

Langs de snelweg A12 tussen Zeist en Woerden hebben tientallen agenten woensdag onderzoek gedaan in de berm. Aanleiding was een schietincident op 9 oktober op het Van Manenerf in Veenendaal. Daar werd een bewoner beschoten. Hij raakte gewond.

Na die beschieting gingen de verdachten er met een auto vandoor, die al snel op de snelweg A12 bij de politie in beeld kwam. Na een achtervolging en met behulp van een arrestatieteam konden twee mannen op de vluchtstrook worden aangehouden. De 18-jarige man uit Nootdorp en een 20-jarige man uit Den Haag zitten nog steeds vast.

Voor zover bekend is er bij de zoekactie nog niets aangetroffen, aldus een woordvoerder van de politie.