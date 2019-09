Politie zoekt kopers verwaarloosde pups

De politie roept mensen die een hond gekocht hebben bij een fokker aan de Panweg in Maarheeze (Noord-Brabant) op zich te melden. Bij deze fokker heeft de Landelijke Inspectie Dierenbescherming donderdag 38 honden, waaronder tientallen puppy’s, in beslag genomen. De dieren leefden volgens de politie in erbarmelijke omstandigheden.

In een oproep op Facebook zoekt de politie contact met kopers van pups van deze fokker, omdat de hondjes soms ernstige gezondheidsklachten bleken te hebben. De politie wil zich een beeld van de ernst kunnen vormen en stelt samen met de inspectie Dierenbescherming een onderzoek in. Volgens een woordvoerster van de politie worden inmiddels getuigen gehoord. Regionale media melden zaterdag dat de fokker spoorloos zou zijn, maar dat kon de woordvoerster niet bevestigen.

Volgens de Inspectie Dierenbescherming zaten de pups in hun eigen uitwerpselen. Bovendien waren ze te mager en vermoedelijk besmet met wormen. Omdat de pups te jong zijn om van hun moeder gescheiden te worden, zijn alle honden naar een opvang gebracht.