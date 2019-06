Politie zoekt identiteit dode vrouw weiland

De politie is op zoek naar de identiteit van een vrouw die zaterdag dood in een weiland in het Zeeuwse plaatsje Westdorpe is gevonden. Een voorbijganger zag de vrouw, die geen kleding aan had. Ze had verwondingen die er volgens de politie op wijzen dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen.

Volgens de politie lag het stoffelijk overschot op enkele meters van de grens met België. Het gaat om een blanke vrouw van tussen de 50 en 65 jaar met kort rossig haar en een normaal postuur. Ze is 1.65 tot 1.70 meter lang, had geen sieraden om en geen tatoeages, aldus de politie.