Politie zoekt honderden computerdeskundigen

De politie zoekt honderden IT’ers en begint daarom een wervingscampagne: Zonder IT’ers zijn we nergens. Een speciale website en een campagnefilm moeten mensen ervan overtuigen aan het werk te gaan in de informatie- en communicatietechnologie bij de politie.

Het kabinet maakte in november al bekend te investeren in de werving en opleiding van agenten. De honderden IT’ers moeten in de komende jaren aan de slag gaan. Het gaat onder meer om programmeurs en data-analisten.

IT speelt een steeds grotere en vooral onmisbare rol in de politietaken, aldus de politie. „De wereld waarin we bewegen wordt steeds digitaler”, luidt de boodschap in de campagnefilm. Op dit moment werken 1600 IT’ers bij de politie. Zij „leveren een belangrijke bijdrage aan de prestaties van ruim 61.000 politieprofessionals: de mannen en vrouwen in het ‘blauw’ op straat, en de collega’s die achter de schermen werken”, aldus de politie.