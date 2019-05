Politie zoekt Hagenaar (27) voor drie doden

De politie is op zoek naar de 27-jarige Thijs Hermans uit Den Haag die ook veelvuldig verblijft in Zuid-Limburg. De man wordt ervan verdacht dat hij op 7 mei op de Brunssummerheide bij Heerlen twee personen, een 68-jarige man een een 63-jarige vrouw heeft gedood. Ook wordt hij ervan verdacht dat hij op 4 mei een 56-jarige vrouw heeft gedood in de Scheveningse Bosjes in Den Haag.

De politie waarschuwt de man niet zelf te benaderen in verband met zijn mogelijk labiele geestelijke gesteldheid, maar direct de gratis opsporingstiplijn 0800-6070 te bellen.