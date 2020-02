Politie zoekt getuigen van plofkraak pinautomaat in Hillegom

De politie is op zoek naar getuigen van een plofkraak bij een pinautomaat in Hillegom. Er werd niets buitgemaakt, maar er was wel veel schade aan omliggende panden.

De plofkraak was op woensdagnacht rond 03.15 uur aan de Hoofdstraat. Na enkele minuten meldden getuigen de kraak bij de politie. Volgens hen renden twee of drie mannen in het zwart gekleed weg. Mogelijk gingen ze er op een scooter vandoor.

De pinautomaat is volledig vernield en tenminste vier bedrijfspanden liepen flinke schade op. Er zijn geen gewonden. Van de daders is nog geen enkel spoor.