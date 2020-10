Politie zoekt getuigen van explosie in auto Amsterdam-Noord

De recherche is op zoek naar getuigen van een explosie in een auto vrijdagavond in Amsterdam-Noord. Het voertuig in de Van der Pekstraat raakte zwaar beschadigd door de ontploffing. Er vielen geen gewonden.

Wat er precies is ontploft, hoe dit in de auto is terechtgekomen en waarom wordt onderzocht. Volgens een woordvoerster van de politie lijkt het er niet op dat iemand per ongeluk iets op de auto heeft gegooid. De recherche is op zoek naar mensen die iets hebben gezien of die camerabeelden hebben van het incident.

De melding van een harde knal en rook uit een auto kwam rond 19.40 uur binnen. Ter plaatse troffen agenten een geparkeerd voertuig aan in een grote rookwolk met veel schade.