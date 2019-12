Politie zoekt getuigen van dodelijk ongeluk op A4

De politie is op zoek naar getuigen van een dodelijk ongeluk op de A4 bij Rijpwetering. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een melding binnen over een brandende auto op de snelweg. De hulpdiensten vonden in de uitgebrande Opel Astra een slachtoffer op de bijrijdersstoel. Hij kon niet meer worden gered en overleed ter plaatse. Wie het slachtoffer is, wordt nog uitgezocht.

De bestuurder van de auto, een 33-jarige Rotterdammer, is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het ongeval.

De politie weet nog niet wat er precies is gebeurd en hoopt dat er getuigen zijn die - al of niet met een dashcam - rond 03.30 uur langs de plek van het ongeluk reden.

De A4 is in de richting van Den Haag afgesloten tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade. Verkeer naar Den Haag kan omrijden via de A44. De afsluiting duurt volgens Rijkswaterstaat nog tot zeker 13.00 uur.