Politie zoekt getuigen schietincident Haaren

De politie is op zoek naar getuigen die iets kunnen zeggen over een schietincident op de N65 in het Brabantse Haaren. Zaterdagavond raakte daar een een 24-jarige automobilist uit Tilburg gewond door een kogel.

De politie kreeg zaterdagavond rond 20.00 uur een melding dat er een automobilist onwel was geworden. Ter plaatste werd duidelijk dat de man was geraakt door een kogel. Hij is per ambulance afgevoerd naar een ziekenhuis.

Volgens de politie is vooralsnog onduidelijk wat er precies is gebeurd en waar er is geschoten. Het onderzoek is in volle gang, aldus een woordvoerder. De auto is in beslag genomen voor verder forensisch onderzoek.