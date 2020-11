Politie zoekt getuigen na vondst explosief in portiek Amsterdam

In een portiek aan de Plantage Parklaan in Amsterdam is woensdagochtend een explosief gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft het pakketje weggehaald. Er wordt nog sporenonderzoek gedaan. De politie vraagt mensen die gezien of gehoord hebben wie het explosief in het portiek heeft neergelegd, zich te melden.

Om wat voor explosief het gaat, kan een politiewoordvoerster niet zeggen, omdat dat daderinformatie is. Wel wil ze kwijt dat het geen handgranaat was.

Tijdens het onderzoek waren naastgelegen woningen ontruimd. De bewoners van de woningen waarvan de deur uitkomt op het portiek, moesten in hun huis aan de achterzijde wachten tot de EOD het pakketje had afgevoerd.