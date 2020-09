Politie zoekt getuigen na brandstichting bij RIVM Bilthoven

De politie in Bilthoven is op zoek naar de bestuurder van een auto die is gezien in de nacht voor een grote demonstratie van Farmers Defence Force waarbij de actiegroepen ‘Viruswaanzin’ (nu ‘Viruswaarheid’) en ‘Nederland in Opstand’ zich later aansloten. Uit getuigenverklaringen blijkt dat vermoedelijk deze auto de voorgaande avond meerdere malen op dezelfde locatie is gezien, mogelijk voor een voorverkenning, aldus de politie.

In de nacht van 21 op 22 juli was er brand bij het gemeentehuis en vlakbij het terrein van de Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een pand op het terrein van de gemeente brandde toen helemaal af. Ook werd een tekstkar met daarop de coronamaatregel „Houd 1,5 meter afstand” in brand gestoken. De politie gaat in alle gevallen uit van brandstichting.

Op de beelden van een camera is rond het tijdstip van de brandstichtingen een auto te zien, vermoedelijk een lichtkleurige Hyundai i20 met mogelijk de cijfercombinatie 44 in het kenteken. Te zien is dat de auto wordt geparkeerd en de lampen uitgaan. Ongeveer 10 minuten later rent een persoon in de richting van de auto, waarvan de lampen aangaan en de persoon kennelijk instapt. De beelden zijn te zien in het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld op RTV Utrecht.