Politie zoekt familie Chinese zwerfjongen

De politie in Utrecht heeft op het Centraal Station een onbekende minderjarige Chinese jongen gevonden. Hij zegt al enige tijd rond te zwerven en op zoek te zijn naar zijn vader. Hij heeft geen identiteitspapieren. Een gesprek met een tolk heeft geen aanknopingspunten gegeven over zijn familie of zijn verblijfsplaats dus de politie hoopt dat er mensen zijn die iets over hem of zijn familie weten.

De jongen, vermoedelijk tussen 12 en 16 jaar, liep maandagavond bij het station en in de stationshal. Hij had alleen maar een rugzak met kleding bij zich. Hij is inmiddels ergens onder dak.

De politie heeft uiterlijke kenmerken van de jongen verspreid in de hoop dat duidelijk wordt wie hij is en waar hij vandaan komt. De tengere jonger heeft zwart kort stekelig haar en is 1 meter 75. Toen hij werd aangetroffen had hij een zwarte sweater met capuchon aan en een joggingbroek en zwart/witte sportschoenen. De rugzak is meerkleurig met een opvallend rood vak aan de voorzijde.