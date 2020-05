De politie is op zoek naar de eigenaar van een groene amazonepapegaai, die is aangetroffen in het Zwanemeerbos in het Drentse Gieten. Opvallend detail: het dier kan Papegaaitje leef je nog fluiten.

De papegaai kan ook Nederlands spreken, twittert de politie. De politie postte dinsdag al een oproep op Twitter, inclusief foto van de gevonden papegaai, om de eigenaar te achterhalen. Een dag later heeft de eigenaar zich echter nog niet gemeld, aldus de politie.