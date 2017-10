Politie zoekt Duitse met boten en honden

De politie in Zeeland is vrijdag een zoekactie met boten en honden begonnen naar een vermiste vijftigjarige vrouw uit Duitsland. Ze verdween maandag nadat ze op de fiets was vertrokken van de camping in Oostkapelle waar ze met haar familie op vakantie was. De huurfiets werd vrijdag in de duinen in de omgeving van de Oosterscheldekering gevonden, aldus een politiewoordvoerster.

Na de ontdekking van de fiets zijn de boten en honden ingezet. Waar precies wordt gezocht, kon de woordvoerster niet zeggen. Eerder kamde de politie al een groot gebied uit aan de Zeeuwse kust. Tientallen burgers meldden zich met informatie, maar dat leverde nog geen resultaat op.