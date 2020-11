Politie zoekt doorrijder na ongeval met zwaargewonde in Leusden

De politie is op zoek naar de bestuurder van een auto die woensdag in Leusden een vrouw heeft aangereden. Het 70-jarige slachtoffer, afkomstig uit die plaats, raakte zwaargewond. „De automobilist is na de aanrijding doorgereden zonder zich om de vrouw te bekommeren”, aldus de politie vrijdag.

Het ongeval vond woensdag rond 06.45 uur plaats op de Asschatterweg ter hoogte van de Wilgenlaan. De vrouw is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De politie zoekt behalve naar de doorrijder ook naar getuigen van het ongeval.