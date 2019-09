Politie zoekt daders gewelddadige woningroof

De politie is op zoek naar de daders van een zeer gewelddadige woningoverval op 5 januari in de Frans Halslaan in Soest.

De vrouw, die alleen thuis was, werd door de twee daders hardhandig vastgebonden. Haar ringen werden vervolgens, onder bedreiging van een mes, los geknipt van haar vingers.

De vrouw werd, nadat haar t-shirt in haar mond was gestopt, aan het bed vastgemaakt met riemen. Vervolgens werd ze gestoken met een mes.

De daders zijn er vermoedelijk vandoor gegaan met een auto. Het gaat om twee mannen van ongeveer 1.60 en 1.70 meter lang. Zij zijn ongeveer 20 jaar oud. De politie heeft van de twee signalementen verspreid.