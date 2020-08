Politie zoekt beeldmateriaal dodelijke steekpartij Scheveningen

De politie in Den Haag is op zoek naar getuigen en beeldmateriaal van het steekincident op de Pier in Scheveningen. Daar werd maandagavond rond 18.30 uur een 19-jarige Rotterdammer neergestoken, die later in het ziekenhuis overleed aan zijn verwondingen. Er werden twee verdachten aangehouden.

De recherche doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. „Er circuleert veel beeldmateriaal via sociale media die de recherche heel graag zou willen bekijken”, aldus de politie. „Er wordt met klem verzocht deze beelden te delen met de politie en niet online te verspreiden.”

Een politiewoordvoerder zegt dat de verhalen en geruchten over „rivaliserende groepen” die met het incident te maken hebben, worden meegenomen in het onderzoek. Het Parool meldde eerder dat de steekpartij is voortgevloeid uit een hoog opgelopen conflict tussen een Rotterdamse drillrapgroep (Blacka 24) en de Amsterdamse drillrapgroep 73 De Pijp.