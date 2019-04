Politie zoekt 16-jarige na schietpartij

De politie is op zoek naar een ongeveer 16-jarige jongen, die rond 12.15 uur in Hoensbroek, gemeente Heerlen, geschoten zou hebben. Hij heeft niemand geraakt. Maar er is wel een jongen lichtgewond geraakt. Volgens de politie „echter niet door een schotwond”. Mogelijk ging er aan het schieten een vechtpartij in het centrum vooraf.

Een woordvoerster van de politie zei dat het incident zich op de Polderstraat vlakbij een middelbare school afspeelde.

Volgens directeur Peter Schut van het Broekland College, dat aan de Polderstraat ligt, rende na een vechtpartij op de naburige Markt een jongen in paniek de school binnen. Hij was volgens de directeur gewond aan handen en knieën en was op zijn gezicht geslagen. Medewerkers van de school hebben eerste hulp verleend.

Het slachtoffer zit niet op die school, en de andere betrokkene ook niet, aldus de directeur. De school heeft niets met het voorval te maken, zegt de directeur. De school heeft ouders in een e-mail uitgelegd wat er is gebeurd.