Politie zoekt 14-jarig meisje uit Den Haag

De politie is op zoek naar een veertienjarig meisje uit Den Haag, dat al sinds zaterdag 28 juli is vermist. Ze zou regelmatig in het Zuiderpark chillen. De vrijdag voor haar verdwijning bleef ze onverwacht bij een vriendin slapen. De volgende dag verliet ze die woning en sindsdien ontbreekt elk spoor.

Op Facebook doet haar familie een oproep om het meisje, Nsimire Massembo, te vinden. Nsimire heeft een donkere huidskleur en zwart haar met ingevlochten zwart en bruin nephaar, met een grijze bandana. Ze heeft een slank postuur.

De politie zegt dat ze veel vragen heeft gekregen waarom er geen Amber Alert is gegeven voor de vermissing van het meisje. „Bij een Amber Alert heeft de politie sterke aanwijzingen dat het leven van een ontvoerd of vermist kind in gevaar is. Dat is bij de vermissing van Nsimire niet het geval.”