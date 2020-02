Politie ziet af van aangifte tegen Baudet om tweet

De politie doet geen aangifte tegen partijleider Thierry Baudet van Forum voor Democratie vanwege zijn ‘Marokkanen-tweet’. Dat heeft de Landelijke Eenheid van de politie via Twitter laten weten.

„Na intern overleg en na afstemming met de betrokken collega hebben wij besloten geen aangifte te doen. Voor ons is de zaak afgedaan”, aldus de politie.

Naar aanleiding van het twitterbericht van vrijdagavond van Thierry Baudet gaven wij aan te overwegen om aangifte te doen. Na intern overleg en na afstemming met de betrokken collega hebben wij besloten geen aangifte te doen. Voor ons is de zaak afgedaan. — Landelijke Eenheid (@PolitieLE) February 4, 2020

Baudet schreef vrijdag in een tweet dat „twee dierbare vriendinnen ernstig werden lastiggevallen door vier Marokkanen in een trein”. Volgens de politiewoordvoerder ging het om conducteurs en een agent in burger die bezig waren met een kaartcontrole.

De tweet leidde tot veel commotie. Een woordvoerder van de Landelijke Eenheid zei maandag dat de politie de mogelijkheid van het doen van aangifte tegen de FVD-voorman zou onderzoeken.

Baudet reageerde zelf door te zeggen dat hij „te snel en te stevig” had getweet. Excuses maakte hij niet voor zijn opmerkingen.