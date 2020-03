Politie zet verdachte dodelijke schietpartij op opsporingslijst

De politie heeft een verdachte van een fatale schietpartij op 21 december in Almere op de Nationale Opsporingslijst gezet. Het gaat om Youssef Ben Hamou. De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij die een 35-jarige man uit Utrecht het leven kostte.

Het ging vermoedelijk om een drugsdeal die uitmondde in de schietpartij. Dat gebeurde in een woning aan het Stadhuisplein in Almere. Het slachtoffer raakte ernstig gewond en overleed even later ter plaatse. De politie gaat ervan uit dat er twee daders waren en heeft inmiddels een verdachte aangehouden, een man van 20 uit Amsterdam.

De politie vraagt mensen die de verdachte zien hem niet zelf te benaderen. Volgens de politie is hij een vechtsporter en vuurwapengevaarlijk.