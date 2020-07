Politie zet omgeving Cacaofabriek Helmond af om verdacht pakket

De politie heeft maandagmiddag een terrein aan de Cacaokade in Helmond afgezet nadat op de parkeerplaats een verdacht pakket was gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie is onderweg, liet de politie weten.

Het gaat om vier met een koperdraadje verbonden spuitbussen die staan op de parkeerplaats van cultureel centrum de Cacaofabriek, zo is te zien op foto’s van het Eindhovens Dagblad. De politie zette de parkeerplaats rond het pakketje ruim af. Ook het terras werd ontruimd. Het personeel van de bedrijven in de Cacaofabriek waaronder de redactie van het Eindhovens Dagblad moet uit de buurt blijven van de ramen, liet de krant maandagmiddag weten.