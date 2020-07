Politie zet auto met 11 inzittenden stil in Vlaardingen

De politie heeft op de Parallelweg in Vlaardingen een auto met daarin liefst 11 inzittenden langs de kant van de weg gezet. De bestuurster heeft een bon gekregen omdat ze zes personen te veel vervoerde, aldus een politiewoordvoerder.

De vrouw verklaarde dat ze met tien kinderen op pad was „om iets leuks met ze te doen en hun ouders te ontlasten”. „Daarom is besloten maar één bekeuring uit te schrijven. We hadden kunnen blijven schrijven, bijvoorbeeld voor het niet dragen van een gordel. Maar daar is vanaf gezien omdat ze in principe iets goeds deed”, aldus de woordvoerder.

De kinderen die niet op een stoel konden zitten, bevonden zich op de voetenruimte tussen de voorstoelen en achterbank.