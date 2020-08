Politie zal streng optreden bij spontane carmeeting in Twente

De politie en gemeenten in Twente zullen dit weekend streng optreden bij zogenoemde carmeetings. Verschillende organisatoren hebben op Facebook aangekondigd komend weekend dergelijke evenementen op touw te zetten op diverse locaties in Twente. Ze hebben daarvoor geen vergunning en zullen worden beboet, aldus de politie.

Op carmeetings wordt gepronkt met opgevoerde en omgebouwde (race)auto’s. Afgelopen weekend maakte de politie een eind aan een dergelijk evenement in Enschede. Op dat moment waren er zo’n honderd auto’s aanwezig. De aanwezigen was gevraagd om weg te gaan en ze deden dat ook. Volgens de krant Tubantia waren er op het hoogtepunt vijfhonderd auto’s en dus al gauw duizend mensen. De organisator gaf aan dat hij niet had voorzien dat zijn oproep op sociale media zo’n groot bereik had.

Inmiddels zijn op Facebook ook door anderen carmeeting-evenementen aangemaakt. Als die doorgaan, worden de organisatoren behalve beboet ook aansprakelijk gesteld voor eventuele schade en onkosten van politie en gemeente.

De gemeenten en politie willen voorkomen dat dergelijke ontmoetingen worden georganiseerd waarbij de noodverordening Covid-19 niet gehandhaafd kan worden. Daarbij wordt ook geluidsoverlast, achterblijvend afval en het overtreden van de wegenverkeerswet door het crossen en het maken van verkeersgevaarlijke capriolen niet geaccepteerd, zegt de politie, die dit weekend extra zal controleren.