Politie: zaak vermiste meisjes zeer zorgelijk

De politie maakt zich grote zorgen over de twee sinds vrijdag vermiste meisjes Emily en Kirsten. Zij liepen die dag weg uit een zorginstelling in Leeuwarden, zonder geld, spullen en waarschijnlijk ook zonder telefoon. Sindsdien is er niets van de meisjes van 13 en 14 jaar vernomen. Via onder meer een oproep op Facebook probeert de politie informatie over de twee te krijgen. De politie spreekt over een „zeer zorgelijke” zaak.

De politie benadrukt dat het strafbaar is om minderjarigen onderdak te bieden en ze dus aan het ouderlijk gezag te onttrekken. „De kans bestaat dat de kwetsbare meisjes verblijven bij mensen die geen goede bedoelingen hebben”, aldus een woordvoerder van de politie. Dat ze in handen zijn gevallen van loverboys wordt niet uitgesloten. „Maar we hebben geen aanwijzingen dat dit het geval is.”

Een van de meisjes is al eerder weggelopen uit de instelling. „Ze zitten daar niet voor niets. Het gaat om hele kwetsbare en hele jonge meisjes, die zonder geld al dagen spoorloos zijn”, zegt de woordvoerder.