Politie woedend over brandend konijn

Onbekenden hebben maandagmorgen vroeg op de Woudhuizermark in Apeldoorn een konijn in brand gestoken. De politie, die het brandende beestje vond, is „ontzettend kwaad”, schrijven agenten op Facebook. Het konijn heeft het incident niet overleefd.

Agenten zagen een brandje midden op de weg. Toen zij erheen liepen sprong er opeens een brandend konijn uit de vuurhaard. Het dier was volgens de politie in een doos gestopt, bedekt met een jas en daarna aangestoken. De politie schrijft: „Was dat allemaal nodig? Had je het konijn dan niet beter ergens anders kunnen aanbieden? Heb jij geen gevoel?”

Het konijn had zoveel brandwonden dat het afgemaakt moest worden. De politie is op zoek naar de eigenaar.