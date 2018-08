„Politie wil vooraanstaande functionarissen bestraffen”

De Nationale Politie wil tien functionarissen, onder wie de huidige Amsterdamse brandweercommandant Leen Schaap, boetes opleggen omdat ze zich met regelmaat hebben laten fêteren door de ontslagen commissaris Ad Smit. Dat meldt NRC.

Smit werd eerder dit jaar ontslagen wegens verduistering van politiegeld.

Het gaat om agenten die op kosten van de politie concerten in de Ziggo Dome bijwoonden van artiesten als Mark Knopfler en Prince of kaartjes kregen voor optredens van De Toppers of wedstrijden van Ajax in de Johan Cruijff ArenA.

Oud-politiecommissaris Schaap is sinds twee jaar als commandant belast met het aanscherpen van de integriteitsregels bij de Amsterdamse brandweer.