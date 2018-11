Politie wil stroomstootwapen voor alle agenten

De politie wil dat alle eenheden in Nederland worden uitgerust met het stroomstootwapen. Het gaat om ruim 17.000 agenten op straat die de komende vijf jaar getraind moeten worden om met het wapen te werken.

Dat heeft de met dit dossier belaste Rotterdamse politiechef Frank Paauw donderdag laten weten.

Paauw noemt het stroomstootwapen een goede toevoeging aan het wapenarsenaal. „Met relatief weinig geweld en met nauwelijks kans op blijvend letsel kan je in heftige geweldsituaties erger voorkomen.”

Ook vindt hij dat de discussie opnieuw gevoerd moet worden om het wapen in ggz-instellingen te gebruiken, nadat dat vorig jaar werd verboden. „Hoewel ik eigenlijk vind dat de politie hier niet zou moeten hoeven op te treden, is het heel vreemd dat je in een ggz-instelling dus wel je pistool mag gebruiken of de hond mag inzetten. Maar het stroomstootwapen mag niet gebruikt worden, terwijl daarmee de kans op letsel veel kleiner is.”

De Tweede Kamer en het ministerie van Justitie en Veiligheid moeten besluiten of het stroomstootwapen onderdeel wordt van de basisuitrusting van de agenten. Het wordt volgend jaar besproken, maar wanneer is nog niet duidelijk.

Onderzoek

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid staat positief tegenover het idee om het stroomstootwapen beschikbaar te maken voor alle politieagenten. Wel wil hij nog lopend onderzoek naar de gezondheidseffecten van de taser afwachten.

De minister zegt „zorgen te willen wegnemen” over gebruik binnen de ggz. Een meerderheid in de Tweede Kamer sprak zich vorig jaar nog uit voor een verbod.

GroenLinks deed vorig jaar nog het voorstel om stroomstootwapens niet toe te staan in de ggz.