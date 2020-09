Politie wil ook voorrang krijgen bij coronatesten

Politiemensen zouden net als personeel in de zorg en het onderwijs voorrang moeten krijgen bij het afnemen van coronatesten. Gebeurt dat niet, dan wordt het moeilijk om alle diensten ingevuld te krijgen, zei Mireille Beentjes van de landelijke korpsleiding bij het programma Spraakmakers op Radio 1.

„We hebben moeite met het vullen van roosters, thuiswerken is geen optie voor deze mensen. Agenten doen hun werk op straat, iedere dag dat ze thuis wachten op een test of uitslag, dat is een dag te veel. Linksom of rechtsom, als het maar sneller gaat dan nu”, aldus Beentjes.

Ook Jan Struijs, voorzitter van de Nederlandse Politie Bond (NPB) vindt dat agenten aanspraak moeten kunnen maken op de voorrangslijn van de GGD. „We hebben dagelijks aanhoudingen, 112 moet doorgaan, we hebben heel veel contact. Er is schaarste aan personeel en veel onzekerheid onder onze mensen omdat ze een contactberoep hebben en een privéleven.”

Mensen die in het onderwijs en de zorg werken krijgen sinds maandag voorrang bij coronatests. Dat moet personeelstekort en uitval in die sectoren voorkomen. Op maandagochtend hadden binnen 25 minuten 1400 mensen gebeld voor een afspraak.