‘Politie wil meer grip op representatiekosten’

De politie laat een analyse maken waaruit moet blijken hoe het komt dat de, wat ze noemt, representatiekosten fors zijn toegenomen. Vorig jaar waren ze opgelopen tot ruim 15 miljoen euro. De landelijke politie wil beter zicht en meer grip op de representatiekosten van het korps. De analyse leidt mogelijk tot aanscherping van het beleid.

Het radioprogramma Argos vroeg lijsten op met tienduizenden uitgaven uit het representatiebudget tussen 2013 en 2017. Uit die gegevens blijkt dat de budgetten voor relatiegeschenken, feesten en partijen met miljoenen euro’s zijn overschreden.

De politie bevestigt zaterdag dat bij die inventarisatie „enkele kosten in beeld zijn gekomen die vragen oproepen”, aldus Leonard Kok, binnen de korpsleiding verantwoordelijk voor financiën. „Als we vraagtekens hebben bij bepaalde uitgaven, zullen we de verantwoordelijke budgethouder daarop aanspreken.”