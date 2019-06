Politie wil hulp burgers in verkrachtingszaak

De politie en het Openbaar Ministerie schakelen de hulp in van het publiek om de verdachte van een ernstig geweldsincident in Hoorn te vinden. Een 23-jarige vrouw werd in de nacht van vrijdag op zaterdag in Hoorn van haar fiets getrokken en daarna mishandeld en verkracht. De politie heeft nog geen spoor van de dader kunnen vinden en roept getuigen op zich te melden.

De vrouw fietste tussen 04.00 en 06.00 uur op de Holenweg vanuit het centrum op weg naar haar huis toen de dader toesloeg. De vrouw wist na enige tijd lopend te ontkomen en belde thuis de politie.