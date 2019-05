Politie wil 17.000 agenten werven in 7 jaar

De politie wil de komende zeven jaar 17.000 nieuwe politieagenten binnenhalen. Daarvoor begint dinsdag een grote wervingscampagne op internet, televisie, op sociale media en op straat. Tegelijk werft de politie IT’ers, die ook hard nodig zijn binnen de organisatie.

In de campagne wordt ingezet op het uiteenlopende werk dat de agent dagelijks doet. Ook wordt de mens achter het uniform belicht, verteld door agenten in de campagnefilms. Op de speciale site staat informatie over de eisen die aan de politieopleiding vastzitten. Nieuwe agenten krijgen na de opleiding gegarandeerd een baan, benadrukt de politie.

Volgens de Politieacademie is er voldoende capaciteit om de komende jaren zo veel aanwas op te leiden. Per jaar kunnen er 2000 mensen aan de opleiding tot basisagent beginnen en dat aantal wordt de komende jaren tijdelijk opgeschroefd naar 2400, zegt een woordvoerder van de academie. „Het wordt druk maar het is te doen.”

De groei in leerlingenaantallen is mogelijk doordat er meer geld beschikbaar is en extra docenten worden aangetrokken. Ook komt er een zevende opleidingslocatie bij.

De politie hoopt dat veel mensen reageren, want na allerlei testen bij de selectieprocedure gaat in de regel maar één op de dertien kandidaten voor de agent op mbo-niveau door. Eenmaal op de opleiding is de uitval laag, aldus de woordvoerder.