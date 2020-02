Politie werkt agenten met trauma’s tegen

De politie werkt agenten die door hun werk een posttraumatische stressstoornis oplopen en de schade vergoed proberen te krijgen, vaak jarenlang juridisch tegen. Dat zeggen advocaten, vakbondsleden en deskundigen tegen de Volkskrant. Er is veel kritiek op vertrekkend korpschef Erik Akerboom, die volgens hen deze procedures nog verder heeft laten vertragen.

De Nationale Politie heeft het afgelopen jaar drie keer een tik op de vingers gekregen van de hoogste rechter in schadevergoedingszaken rondom PTSS. In die zaken oordeelde de rechter dat de politie de zorgplicht had geschonden bij agenten met PTSS en dat de korpschef jarenlang ten onrechte had geweigerd aansprakelijkheid te erkennen. Politieagenten moesten soms ruim zeven jaar procederen om hun gelijk te krijgen.

„De politie zet een leger aan advocaten in om claims buiten de deur te houden. Veel zaken worden niet eens in behandeling genomen”, aldus advocaat Vincent Dolderman. En zijn collega-advocaat Pieter van Hecke zegt: „Mensen worden uitgerookt. Telkens worden weer nieuwe, soms nodeloze vragen gesteld.” Volgens beide advocaten werkt de politie hierbij vaak tegen door inzage in politiedata onmogelijk te maken.

„Wij zien goede, heel reële mensen instorten doordat ze een kafkaëske strijd moeten voeren”, zegt voorzitter Jan Struijs van politiebond NPB. „Procedures worden eindeloos gerekt.”