Politie waarschuwt voor oefening om „Utrecht”

De politie in Gouda beseft dat een oefening op de openbare weg die voor donderdag gepland staat in het Zuid-Hollandse Bodegraven schrikreacties kan veroorzaken, „vanwege de gebeurtenissen in Utrecht en Nieuw-Zeeland”, meldt het korps op Twitter. Afgelopen maandag werden in Utrecht op klaarlichte dag drie mensen in een tram doodgeschoten door de 37-jarige Gökmen T., drie raakten zwaargewond.

Politieoefeningen zijn nodig omdat trainen op de openbare weg „een andere dimensie geeft aan de training voor het personeel”, licht de politie toe. Wegens de recente gebeurtenissen zullen „onze trainers direct kenbaar maken dat het een oefening betreft”, stelt de politie.

Een paar dagen voor het incident in Utrecht, vorige week vrijdag, werden in twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch aanslagen gepleegd, waarbij zeker vijftig mensen om het leven kwamen en tientallen gewond raakten. De schutter had een extreem-rechts motief. Gökmen T. is van Turkse komaf. Er wordt onderzocht of hij een terroristisch motief had.

De politieoefening vindt plaats in de buurt van de brandweerkazerne van Bodegraven. Bij de training worden oefenwapens gebruikt.